روز سوم رقابت‌های بسکتبال سه نفره لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با ثبت ۲ شکست برای پسران ایران و یک شکست و یک پیروزی برای دختران کشورمان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز رقابت‌های بسکتبال سه نفره لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی شهر کانگژو کشور چین، امروز تیم پسران ایران در نخستین دیدارش برابر مغولستان ۱۸ بر ۲۰ و در دومین دیدار برابر ژاپن با حساب ۱۹ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد.

در پایان روز سوم تیم پسران ایران در رده پنجم ایستاد.

محمد مهدی رحیمی، سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری و آرگن میناسیانس بازیکنان تیم ملی آقایان در این مسابقات هستند.

در این روز تیم دختران ایران نیز ابتدا مقابل چین با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ شکست را پذیرفت، اما در ادامه برابر مغولستان با حساب ۲۲ بر ۷ به برتری رسید.

در پایان روز سوم تیم دختران ایران نیز چهارم شد.

تیم بسکتبال سه نفره دختران زیر ۲۳ سال با ترکیب فرناز خدامرادی، مهلا عابدی، شمیم نوری، مهسا کرانی و زهرا مقدسی در لیگ ملت‌ها شرکت کرده است.

آرمین سلیمان‌زاده، محمد سیستانی، راحله شهدل و سحر نجفی اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال سه نفره تیم‌های اعزامی را تشکیل می‌دهند.

برنامه و نتایج کامل دیدار‌های تیم‌های بسکتبال سه نفره دختران و پسران زیر ۲۳ سال ایران در لیگ ملت‌ها به این شرح است:

دوشنبه ۱۹ مرداد

دختران: ایران ۱۴ - چین ۱۶

دختران: ایران ۲۲ - قزاقستان ۹

پسران: ایران ۱۹ - مغولستان ۱۵

پسران: ایران ۲۲ - قزاقستان ۶

پسران: ایران ۱۵ - کره جنوبی ۲۱

سه‌شنبه ۲۰ مرداد

دختران: ایران ۱۱ - ژاپن ۱۴

دختران: ایران ۱۶ - قزاقستان ۱۰

پسران: ایران ۱۷ - چین ۱۹

پسران: ایران ۲۱ - قزاقستان ۱۰

چهارشنبه ۲۱ مرداد

دختران: ایران ۱۵ - چین ۱۳

دختران: ایران ۲۲ - مغولستان ۷

پسران: ایران ۱۸ - مغولستان ۲۰

پسران: ایران ۱۹ - ژاپن ۲۰

پنج‌شنبه ۲۳ مرداد

دختران: ایران - چین

دختران: ایران - قزاقستان

پسران: ایران - مغولستان

پسران: ایران - قزاقستان

جمعه ۲۴ مرداد

دختران: ایران - ژاپن

دختران: ایران - قزاقستان

پسران: ایران - چین

پسران: ایران - قزاقستان

شنبه ۲۵ مرداد

دختران: ایران - چین

دختران: ایران - مغولستان

پسران: ایران - مغولستان

پسران: ایران - ژاپن

در این مسابقات تیم‌های چین، ژاپن، کره جنوبی، مغولستان و قزاقستان همراه با ایران تا ۲۵ مرداد در دو بخش پسران و دختران رقابت خود را پیگیری می‌کنند و در پایان مجموع امتیاز‌های هر تیم رده‌بندی نهایی آنها را مشخص می‌کند.