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فرماندهی و بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری پیام تبریکی را برای انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی و بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری در پیامی انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
حضرت حجتالاسلام حاجآقای طائب (دامتتوفیقاته)
رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین
سلام علیکم
با صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان مطهر ایشان؛ انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
بیتردید این اعتماد ارزشمند، نشاندهنده تعهد، تجارب گرانبها و شایستگیهای مدیریتی و انقلابی حضرتعالی است و امید است که این مسئولیت خطیر، منشأ تحولات مؤثر و گامهای بلندی در مسیر اعتلای بسیج و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشد.
ضمن ادای احترام به روح مطهر و ملکوتی همه شهدای والامقام، بهویژه سردار شهید سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی، به استحضار میرساند که آحاد بسیجیان قوه قضائیه و وزارت دادگستری، با حضور مستمر در مکتب سرخ شهادت و لبیکگویی به فرامین، منویات و مطالبات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، آمادهاند همچون آن «جوان انقلابی عازم» در تعابیر پرمعنای امام شهیدمان، با تمامی توان در انجام تکالیف محوله بکوشند. همچنین با عنایت به حکم ابلاغی از سوی مقام عظمای ولایت در راستای تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی»، بر خود فرض میدانیم در این مسیر، برای دستیابی به این هدف والا و نیل به مقصد مطلوبِ «هر یک از کارکنان دستگاه قضایی، یک بسیجی» همت گماریم.
امید است در پرتو همافزایی «سند اعتلای بسیج» و «سند تحول و تعالی دستگاه قضا» و با توسعه تعامل و همکاری میان مجموعههای بسیج و دستگاه قضایی، شاهد گسترش خدمترسانی جهادی، گرهگشایی از امور مردم، صیانت از حقوق عامه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در سراسر کشور باشیم.
از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون حضرتعالی را در این سنگر مقدس، در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و تحت رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، مسألت داریم.