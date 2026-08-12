فرماندار تایباد گفت: حمل سوخت مازاد بر نیاز ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در مرز دوغارون تخلف است و بر اساس جرائم پیش بینی شده با رانندگان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار تایباد، روز چهارشنبه در بازدید از روند ورود و خروج کامیون‌های ایرانی و خارجی در مرز دوغارون گفت: میزان سوخت مجاز داخل باک کامیون‌های حمل مستقیم کالا از دوغارون به مقصد افغانستان ۲۰۰ لیتر پیش بینی شده است.

حسین جمشیدی افزود: ظرفیت سوخت مجاز نیز به منظور تردد ناوگان حمل و نقل ایرانی در داخل مرز رسمی دوغارون ۱۰۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد:یک میلیون و ۲۹۷ هزار ریال جریمه برای هر لیتر سوخت مازاد بر نیاز کامیون‌های ایرانی و خارجی در مرز دوغارون از سوی دستگاه‌های استانی تعیین شده است.

فرماندار تایباد با اشاره به این که ظرفیت استاندارد باک سوخت هر یک از کامیون‌های ایرانی و خارجی هزار و ۲۰۰ لیتر است، تصریح کرد: فرآیند کنترل سوخت باک ۱۰۰ درصد ناوگان حمل و نقل کالا در دوغارون انجام می‌شود، کامیون‌های حامل کالا‌های ترانزیتی که مقصد آنها افغانستان است، حین خروج از کشور باید کد رهگیری شرکت نفت را به همراه خود داشته باشند.

به گفته وی، هم اینک روزانه باک سوخت افزون بر ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی به هنگام خروج از کشور در معبر دوغارون کنترل می‌شود که دستاورد آن کاهش قاچاق این سرمایه ملی به افغانستان بوده است.

جمشیدی بیان کرد: ورود و خروج هرگونه کالای اساسی و ممنوعه به کشور از مرز دوغارون جرم و تخلف است، هر کالایی که از مسیر توزیع قانونی خود خارج شود در زمره کالا‌های قاچاق قرار می‌گیرد و در این راستا با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرماندار تایباد اضافه کرد: روزانه افزون بر چهار هزار مسافر، فعالان اقتصادی، سرمایه گذار، رانندگان ایرانی و افغانستانی در دوغارون رفت و آمد می‌کنند که این امر اهمیت پایش و رصد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوغارون را دوچندان کرده است.