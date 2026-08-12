پخش زنده
امروز: -
مسئول بنیاد خیریه آبشار عاطفههای لرستان گفت: با هدف حمایتهای معنوی و اجتماعی از خانوادههای مستمند، ۱۸۰ نفر از افراد زیر پوشش این بنیاد در قالب کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول بنیاد خیریه آبشار عاطفههای لرستان گفت: همزمان با ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا علیه السلام ۱۸۰ نفر از افراد زیر پوشش این بنیاد در قالب کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام شدند.
نرگس بیرانوند افزود: این افراد در قالب ۴ دستگاه اتوبوس راهی بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) شدند تا ضمن زیارت، از برنامههای معنوی و مذهبی ویژه این ایام نیز بهرهمند گردند.
نرگس بیرانوند با اشاره به جزئیات این سفر افزود: این برنامه زیارتی ۷ روزه اجرا خواهد شد که برای تأمین هزینههای آن، بیش از ۲ میلیارد تومان از سوی خیرین و نیکوکاران جمعآوری شده است.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای مردمی، از همه خیرین و کسانی که در تأمین این هزینهها مشارکت داشتهاند، تشکر کرد.