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نماینده فارس در پایان رقابتهای تنیس روی میز دسته برتر دختران کشور با قرار گرفتن در سکوی دوم ، نشان نقره این رقابتها را بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی هیات تنیس روی میز فارس اعلام کرد: در مرحله نخست رقابتهای دختران کشور، آیسا رضایی و آنیتا محمدی به رقابتهای دسته برتر صعود کردند
در رقابتهای دسته برتر هم آیسا رضایی با کسب ۱۳ برد و تنها ۲ شکست با شایستگی در سکوی دوم ایستاد و نایب قهرمان این دوره از رقابتها شد.
این مسابقات از ۱۷ مرداد با شرکت ۱۰۰ پینگ پنگ باز در ارومیه برگزار شد.