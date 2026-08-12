به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی هیات تنیس روی میز فارس اعلام کرد: در مرحله نخست رقابت‌های دختران کشور، آیسا رضایی و آنیتا محمدی به رقابت‌های دسته برتر صعود کردند

در رقابت‌های دسته برتر هم آیسا رضایی با کسب ۱۳ برد و تنها ۲ شکست با شایستگی در سکوی دوم ایستاد و نایب قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد.

این مسابقات از ۱۷ مرداد با شرکت ۱۰۰ پینگ پنگ باز در ارومیه برگزار شد.