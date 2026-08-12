معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از موافقت با اجرای ۱۰ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۶۰ میلیارد تومان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وطن دوست گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه ایجاد ۲۸۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم کند.

وی با اشاره به تنوع طرح‌های تصویب‌شده اظهار داشت: طرح‌های مورد موافقت شامل هتل، مجتمع‌های گردشگری، واحد‌های پذیرایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است که اجرای آنها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران کمک کند.

معاون گردشگری کردستان عنوان کرد: طرح‌های پیشنهادی بر اساس شاخص‌هایی همچون موقعیت مکانی، ظرفیت و قابلیت‌های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال‌زایی ارزیابی می‌شوند.

وطن‌دوست حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری را از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عنوان کرد.