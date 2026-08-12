به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این آژانس با اشاره به تولید روزانه ۱۰۱ میلیون و پانصد هزار بشکه نفت تصریح کرد: سطح عرضه همچنان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بخش مهمی از این کاهش به تولید نفت در منطقه خلیج فارس مربوط می‌شود که همچنان ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از سطح پیش از تهاجم آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان است.

این گزارش همچنین از کسری روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در بازار جهانی طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی خبر می‌دهد؛ رقمی که بیش از دو برابر برآورد پیشین این آژانس است.