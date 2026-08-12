با حضور ۱۸ مداح نوجوان ساوجی، محفلی با عنوان "نوای نسل نو" نشست برگزار کرد.

ساوجی‌ها و نوای نو برای نسل نو

ساوجی‌ها و نوای نو برای نسل نو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه گفت: محفل ۱۸ مداح نوجوانان منتخب هیات شهر ساوه برگزار شد.

رضا یزدی افزود: این محفل با عنوان "نوای نسل نو"، کار خود را از سه ماه گذشته با شناسایی ۲۰۰ مداح نوجوان هیات مذهبی آغاز که محفل منتخبین آنها، طی سه روز در امامزاده سلطان حسین (ع) ساوه برگزار شد.

وی افزود: در این آیین مداحان منتخب شهر ساوه به اجرای برنامه‌ی خود پرداختند تا در هیات ۴ نفره‌ی داوری مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتنی ست در پایان از مداحان منتخب، با اهدا تندیس این محفل قدردانی شد.