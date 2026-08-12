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زنجان همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، هشتمین امام شیعیان، غرق در ماتم و عزای رضوی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، مشهدالرضا بار دیگر میزبان خیل عظیم دلدادگان و زائرانی است که از نقاط مختلف کشور به عشق امام مهربانیها راهی حرم رضوی شدهاند؛ زائرانی که در واپسین روزهای ماه صفر، در کنار مضجع شریف هشتمین امام شیعیان، به عزاداری و راز و نیاز میپردازند.
مشهد در روزهای پایانی ماه صفر حالوهوایی متفاوت دارد؛ میلیونها زائر و عزادار در این ایام خود را به پایتخت معنوی ایران میرسانند تا در سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) ارادت خود را به امام رئوف نشان دهند.
امام رضا (ع)؛ هشتمین امام شیعیان
حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، مشهور به امام رضا (ع)، هشتمین امام شیعیان دوازدهامامی است. بنا بر دیدگاه مشهور عالمان و مورخان، ایشان در سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه متولد شد و پس از شهادت پدر بزرگوارش، امام موسی کاظم (ع)، در سال ۱۸۳ قمری، به امامت رسید و به مدت ۲۰ سال هدایت شیعیان را برعهده داشت.
دوران امامت امام رضا (ع) با خلافت هارونالرشید، محمد امین و مأمون عباسی همزمان بود. از مشهورترین القاب آن حضرت میتوان به «رضا»، «صابر»، «زکی»، «وفی»، «امام رئوف»، «ثامنالحجج» و «غریبالغربا» اشاره کرد.
هجرت اجباری به خراسان و ماجرای ولایتعهدی
مأمون عباسی در سالهای پایانی عمر امام رضا (ع)، آن حضرت را از مدینه به خراسان فراخواند. او ابتدا خلافت را به امام پیشنهاد کرد، اما با مخالفت امام مواجه شد و پس از آن، ولایتعهدی را مطرح کرد و امام را تحت فشار و تهدید به پذیرش آن واداشت.
امام رضا (ع) با وجود پذیرش اجباری ولایتعهدی، شرط کرد که در امور حکومتی دخالتی نداشته باشد. به باور عالمان شیعه، مأمون با این اقدام، اهداف سیاسی مختلفی از جمله کنترل امام، کاهش مخالفت علویان و کسب مشروعیت برای حکومت خود را دنبال میکرد.
با این حال، حضور امام رضا (ع) در خراسان به فرصتی برای بیان معارف اهلبیت (ع) تبدیل شد و مناظرات علمی و گفتوگوهای ایشان با عالمان ادیان و مذاهب مختلف، جایگاه علمی و معنوی آن حضرت را بیش از پیش برای مردم آشکار کرد.
حدیث «سلسلةالذهب»؛ پیام توحید و ولایت
یکی از مشهورترین رویدادهای سفر امام رضا (ع) به خراسان، بیان حدیث «سلسلةالذهب» در نیشابور است. این حدیث که به دلیل سلسله راویان آن «زنجیره طلایی» نام گرفته، بر توحید و جایگاه ولایت تأکید دارد.
امام رضا (ع) در این حدیث از قول خداوند فرمود: «لا إله إلا الله» دژ و حصار من است و هرکس وارد این دژ شود، از عذاب من در امان خواهد بود؛ سپس افزود: «با شرایط آن، و من از شرایط آن هستم.»
این سخن، پیوند میان توحید، ولایت و پیروی از حجت الهی را در نگاه مکتب اهلبیت (ع) بیان میکند.
نماز عید فطر و جلوهای دیگر از جایگاه امام
از دیگر رویدادهای مهم دوران ولایتعهدی، ماجرای اقامه نماز عید فطر توسط امام رضا (ع) است. آن حضرت به درخواست مأمون پذیرفت که نماز را به شیوه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) اقامه کند.
حرکت امام با پای برهنه، در حالی که ذکر تکبیر بر لب داشت، موجی از احساسات مردم را برانگیخت؛ بهگونهای که مأمون از بیم همراهی گسترده مردم با امام، از او خواست به محل اقامه نماز بازنگردد.
امام رضا (ع) و گسترش تشیع در ایران
ورود امام رضا (ع) به ایران یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ تشیع در این سرزمین به شمار میرود. حضور آن حضرت در شهرهای مختلف، دیدار با مردم، پاسخگویی به پرسشهای دینی و برگزاری مناظرات علمی، زمینه آشنایی گستردهتر ایرانیان با معارف اهلبیت (ع) را فراهم کرد.
امروزه نیز در نقاط مختلف ایران، بناها و مکانهایی با نام امام رضا (ع) شناخته میشوند؛ از مسجد و قدمگاه گرفته تا مکانهایی که در مسیر حرکت تاریخی آن حضرت به خراسان قرار داشتهاند. این آثار، در کنار ارادت دیرینه مردم ایران به امام هشتم، بخشی از پیوند تاریخی و فرهنگی ایرانیان با خاندان پیامبر (ص) را نشان میدهد.
شهادت امام رضا (ع) و آرامگاه رضوی
بنابر نظر مشهور عالمان شیعه، امام رضا (ع) در سال ۲۰۳ هجری قمری و در ۵۵ سالگی، در طوس به شهادت رسید و پیکر مطهر ایشان در سناباد، در کنار قبر هارون عباسی، به خاک سپرده شد.
حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، امروز یکی از مهمترین زیارتگاههای جهان تشیع است و هر سال میلیونها زائر از ایران و دیگر نقاط جهان برای زیارت مضجع شریف آن حضرت به این شهر سفر میکنند.
سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و ولینعمت مردم ایران، بر همه شیعیان و ارادتمندان اهلبیت (ع) تسلیت.