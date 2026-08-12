چین در تازه‌ترین اقدام تلافی‌جویانه خود علیه آمریکا، مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌های تجاری و فناورانه را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که تنها چند هفته پیش از سفر احتمالی شی جین‌پینگ به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ انجام می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ چین در تازه‌ترین اقدام تلافی‌جویانه خود علیه آمریکا، مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌های تجاری و فناورانه را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که تنها چند هفته پیش از سفر احتمالی شی جین‌پینگ به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ انجام می‌شود.