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چین در تازهترین اقدام تلافیجویانه خود علیه آمریکا، مجموعهای گسترده از محدودیتهای تجاری و فناورانه را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که تنها چند هفته پیش از سفر احتمالی شی جینپینگ به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ انجام میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ چین در تازهترین اقدام تلافیجویانه خود علیه آمریکا، مجموعهای گسترده از محدودیتهای تجاری و فناورانه را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که تنها چند هفته پیش از سفر احتمالی شی جینپینگ به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ انجام میشود.