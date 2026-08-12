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جبهه مقاومت، کابوسی برای دشمن

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تصریح کرد: غرب آسیا، نه حیاط خلوت غرب است و نه میدان نفوذ هیچ قدرت دیگر.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۹:۰۳
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برچسب ها: جبهه مقاومت ، مقاومت اسلامی
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