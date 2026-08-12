مدیرعامل شرکت توانیر در اظهارنظری تکان‌دهنده اعلام کرد که میزان مصرف برق در ایران، از مجموع مصرف شش کشور همسایه شامل افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه با جمعیتی بیش از ۳۵۰ میلیون نفر، فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آقای الله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه انرژی، بخش عمده‌ای از این مصرف سنگین را مربوط به حوزه خانگی و بخش‌های غیرمولد دانست. وی تأکید کرد که با افزایش دما و گسترش استفاده از سیستم‌های سرمایشی، فشار بر شبکه برق به شدت افزایش یافته است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که اصلاح الگوی مصرف، فراتر از یک اقدام اقتصادی برای کاهش هزینه‌های خانوار، یک راهکار استراتژیک برای مدیریت شبکه است. با مدیریت صحیح مصرف، علاوه بر کاهش فشار بر زیرساخت‌های موجود، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و زمان‌بر برای احداث نیروگاه‌های جدید نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در حالی که شهروندان در مواجهه با گرمای شدید، بر لزوم مشارکت همگانی در صرفه‌جویی تأکید دارند، مدیریت هوشمندانه مصرف می‌تواند تضمین‌کننده پایداری شبکه برق در فصول پرفشار باشد.