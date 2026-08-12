مشاور فرمانده کل سپاه در گفت‌و‌گو با شبکه پی‌بی‌اس آمریکا، گفت: اگر روزی ایران هیچ موشکی نداشته باشد، خطرناک‌تر خواهد شد و در آن صورت «نیرویی که اراده جنگ و دفاع از حیثیت خود را دارد» برای آمریکا بسیار تهدیدآمیزتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمدرضا نقدی» مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شبکه پی‌بی‌اس‌ آمریکا با اشاره به رویکرد رسانه‌های غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ایران برای گفت‌وگو و مصاحبه با رسانه‌ها هیچ محدودیتی ندارد و حتی از بیان دیدگاه‌های خود در برابر افکار عمومی غرب استقبال می‌کند؛ این رسانه‌های غربی هستند که مانع بازتاب کامل این دیدگاه‌ها می‌شوند.

سردار نقدی با انتقاد از «سانسور» رسانه‌های غربی گفت: ما هیچ درخواستی برای مصاحبه نداشتیم که رد کرده باشیم. ما علاقه‌مندیم سخنان‌مان به گوش مردم کشورهای غربی برسد، اما رسانه‌های غربی صدای ما را سانسور می‌کنند و اجازه بیان کامل دیدگاه‌ها را نمی‌دهند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقایسه رفتار رسانه‌ای ایران و آمریکا افزود: در ایران، رؤسای جمهور بارها در برابر خبرنگاران و مصاحبه‌گران آمریکایی نشسته و به پرسش‌های آنان پاسخ داده‌اند، اما در ۴۳ سال گذشته هیچ‌یک از رؤسای جمهور آمریکا حاضر نشده‌اند با یک خبرنگار ایرانی مصاحبه کنند.

وی همچنین با اشاره به پیام‌های رهبر انقلاب به جوانان آمریکا گفت: این پیام‌ها در رسانه‌های آمریکایی بازتاب نیافته‌اند و این موضوع نمونه‌ای از محدودیت در انعکاس دیدگاه‌های جمهوری اسلامی است.

مشاور فرمانده کل سپاه با انتقاد از ساختار تصمیم‌گیری در آمریکا اظهار داشت: در آمریکا هر کسی که با تبلیغات و پول بیشتر بتواند در انتخابات پیروز شود، فرمانده کل قوا می‌شود و تصمیم می‌گیرد؛ اما در ایران، طبق قانون اساسی، فرماندهی کل قوا باید به فردی دانشمند، باتقوا، عادل و دور از منافع شخصی سپرده شود.

سردار نقدی با اشاره به جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق، این جنگ‌ها را نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های نادرست واشنگتن دانست و گفت: آمریکا در افغانستان هزاران میلیارد دلار هزینه کرد و در نهایت با شکست خارج شد؛ در عراق نیز میلیاردها دلار از بودجه مردمش را خرج کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت.

وی با تأکید بر اینکه ایران در برابر «تجاوز» و «حمله دشمن» ایستادگی کرده است، تصریح کرد: ما برای حفظ ارکان نظام و حفظ کشور، دشمن را شکست دادیم و همین که توانستیم مانع براندازی شویم، پیروز هستیم.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اخیر و تقابل ایران و آمریکا گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، انقلاب اسلامی نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در قلوب مردم نفوذ کرده است.

سردار نقدی تأکید کرد: هدف آمریکا تجزیه ایران بود، اما اکنون نه‌تنها ایران تجزیه نشده، بلکه اقوام ایرانی بیش از گذشته به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند. آمریکا در تمام اهداف اعلامی خود در این جنگ شکست خورد و ما پیروز شدیم.

وی با اشاره به سردرگمی آمریکا پس از ناکامی در اهداف اصلی خود اظهار داشت: پس از شکست دو هدف اصلی آمریکا، یعنی سقوط نظام و تجزیه ایران، نوعی سردرگمی و گیجی در رفتار واشنگتن دیده شد؛ آمریکا در این درگیری بدون جنگ و بدون راهبرد عمل کرد و هر چند روز یک‌بار هدفی تازه اعلام می‌کرد.

سردار نقدی همچنین با اشاره به سال‌های طولانی فشار علیه ایران گفت: نزدیک به ۴۰ سال زیر جنگ نرم آمریکا بودیم؛ در این مدت ۲۰۰ شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای و ۱۰۰ رادیو علیه ایران و به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی راه‌اندازی شده است.

مشاور فرمانده کل سپاه کودتای ۲۸ مرداد، شکل‌گیری ساواک، حمایت از رژیم پهلوی، جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و جنگ روانی را به‌عنوان بخشی از فشارهای چند دهه‌ای آمریکا علیه ایران برشمرد و گفت: ما ۷۳ سال زیر ضربه آمریکا بودیم؛ ایران در برابر این فشارها ایستاده است، وحدت‌مان را حفظ کردیم، تمامیت ارضی‌مان را حفظ کردیم و نگذاشتیم دشمن به هدفش برسد.

سردار نقدی با بیان اینکه جنگ اخیر یک رزمایش واقعی بود، گفت: در این پنج ماه یاد گرفتیم چگونه باید با آمریکا جنگید و ارتش آمریکا ضعیف‌تر از تصور بوده است.

وی با تأکید بر لزوم دستیابی به «بازدارندگی» خاطرنشان کرد: بازدارندگی یعنی دشمن جرأت حمله نداشته باشد. اگر متجاوز خسارت بزرگ ببیند، بازدارندگی ایجاد می‌شود و یکی از راه‌های آن «تحمیل هزینه به آمریکا» است.

سردار نقدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره شرایط امنیتی منطقه و تردد شناورها اظهار داشت: در شرایط جنگی، ما حق داریم شناورها را کنترل کنیم و این اقدام را حق قانونی و مسلم خود می‌دانیم؛ در چنین شرایطی باید مشخص شود شناورها چه باری حمل می‌کنند و از کجا به کجا می‌روند.

مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر توان دفاعی ایران گفت: ما متکی به ایمان‌مان پیروز شدیم و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر موشک و پهپاد، بر «ایمان» و «توانمندی نیروهای مسلح» تکیه دارد.

وی با اشاره به وسعت سرزمینی ایران و کوچکی نوار غزه گفت: کل نوار غزه به اندازه یک‌چهارم شهر تهران است؛ صهیونیست‌ها و ارتش آمریکا نتوانستند حتی در آن منطقه کوچک مانع ساخت سلاح شوند و با وجود محاصره و بمباران شدید، در غزه همچنان سلاح تولید می‌شد.

سردار نقدی با مقایسه وضعیت غزه با ایران اظهار داشت: «چگونه می‌خواهند جلوی ساخت موشک در ایران را بگیرند؟» با وجود ۹۵۰ شهرک صنعتی و هزاران مجتمع صنعتی در کشور، بیش از تیری که اکنون شلیک می‌کنیم، روزانه موشک تولید می‌شود و صنعت دفاعی ایران «کاملاً بومی» است.

وی با تأکید بر اینکه تسلیحات دفاعی ایران ۱۰۰ درصد بومی است، افزود: تسلیحات در داخل کشور ساخته و متناسب با نیازهای میدان نبرد توسعه داده می‌شوند؛ میان جبهه و بخش‌های فنی و مهندسی ارتباط مستقیم وجود دارد و «چیزی از خارج وابسته نیستیم که بخواهیم منتظر تمام شدنش بمانیم.»

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جنگ می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند، گفت: تا آخرین روز این جنگ، موشک‌های ایران شلیک خواهند شد و این امکان به دلیل تولید مستمر داخلی وجود دارد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه اگر روزی ایران هیچ موشکی نداشته باشد، خطرناک‌تر خواهد شد، گفت: در آن صورت «نیرویی که اراده جنگ و دفاع از حیثیت خود را دارد» برای آمریکا بسیار تهدیدآمیزتر خواهد بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح گفت: پیام انتصاب‌های اخیر در ساختار نظامی «پیام اقتدار و استحکام» است؛ دشمن تصور می‌کند با زدن سران نظامی، ایران ضعیف می‌شود، درحالی که هرچه لایه‌ها پایین‌تر می‌آید، شوق برای جنگیدن بیشتر می‌شود. این انتصاب‌ها ادامه روندی است که از قبل وجود داشته و هدف آن تقویت فرماندهی و انسجام در میدان است.

سردار نقدی با بیان اینکه آمریکا تصمیمات جنگی را بر اساس منافع شخصی تنظیم می‌کند و گفت: سران ارتش آمریکا و فرماندهان ارشد این کشور نبض جنگ را بر اساس منافع شخصی خود تنظیم می‌کنند و کنگره آمریکا باید درباره افزایش دارایی‌های ترامپ و اطرافیانش در زمان جنگ تحقیق کند.

وی با تأکید بر تفاوت انگیزه‌های ایران و آمریکا در جنگ گفت: ما برای خدا کار می‌کنیم، برای عدالت، برای آزادی بشر و برای ارزش‌های انسانی می‌جنگیم؛ نه ظلم می‌کنیم و نه زیر بار ظلم می‌رویم.

مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به نحوه اداره فلسطین گفت: حاکمیت آنجا باید بر اساس رأی اکثریت مردمی که متعلق به آن سرزمین هستند، انتخاب شود؛ به شهادت رساندن ده‌ها هزار نفر و تخریب خانه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس «جنایت‌های بزرگ بشری» است.

سردار نقدی با بیان اینکه اقدامات رژیم منحوس صهیونی همچون رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی است، گفت: این رژیم باید محو شود، اما این هدف «حتماً با بمب اتم نیست» و راهکار آن «رفراندوم در فلسطین» است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران با مردم آمریکا دشمنی ندارد و دشمنی این ملت با حاکمیت آمریکاست، تصریح کرد: «مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر حاکمیت آمریکا» و این حاکمیت از دیکتاتورها حمایت و علیه ملت‌ها اقدام می‌کند.

سردار نقدی گفت: اگر قرار باشد بجنگیم، باید با اشغالگر بجنگیم، نه با مردم عادی و نه با مسیحیان، مسلمانان و یهودیان بومی فلسطین؛ هدف «اخراج اشغالگران» است، نه کشتار ساکنان غیرنظامی.

سردار نقدی با تأکید بر اینکه «بمب اتم عامل اصلی بازدارندگی نیست» گفت: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که داشتن سلاح هسته‌ای لزوماً مانع جنگ نمی‌شود.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تشییع گسترده رهبر شهید انقلاب در عراق اظهار داشت: این استقبال مردمی نشانه‌ای از قدرت نرم و نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بر عدالت، آزادی بشر و برابری همه انسان‌ها فارغ از نژاد و رنگ پوست استوار است، گفت: ایران برای تحقق عدالت نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.

مشاور فرمانده کل سپاه بیان کرد: آمریکا با وجود برخورداری از منابع گسترده، به دنبال «دست‌اندازی به ثروت دیگر کشورها» است؛ اگر حاکمانی دانشمند و پارسا در رأس کار بودند، شرایط متفاوت می‌شد.

وی یادآور شد: کل مساحت نوار غزه به همین اندازه است، از این طرف بایستید، با چشم غیر مسلح آن طرف آن را می‌بینید، یعنی راهی نیست، نتوانستید آن جا جلوی تولید موشک بگیرید، یعنی زیر چشم شما و زیر بمباران‌ها بعد از تداوم جنگ آن جا تولید اسلحه می‌شد، در همان قسمت کوچک، چطور می‌خواهید در بیش از یک میلیون و هشتصد هزار کیلومتر سرزمین، جلوی تولید ما را بگیرید، ما تولید می‌کنیم، اصلا این کار تمامی ندارد؛ همچنین اکنون بیشتر از نواختی که داریم، شلیک می‌کنیم، بیشتر از نواخت شلیک، موشک بالستیک تولید می‌کنیم و به دست رزمنده می‌دهیم، خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهپاد قابلیت تولید داریم، به آنها گفتیم اگر مشتری دارید بیاورید، حاضریم بفروشیم، این قدر ما زیاد می‌توانیم تولید کنیم، مشکلی در تولید اینها نداریم، این تولید ادامه خواهد داشت .

سردار نقدی تاکید کرد: اگر جنگ چند سال طول بکشد در آخرین روز آن باز هم موشک‌های بالستیک توی سر دشمن ما می‌خورد. این موضوع روشن باشد که فقط متکی به ذخایر نیستیم، ما تولید می‌کنیم؛ حالا او خیلی اصرار داشت که چطور تولید می‌کنید، گفتم به انحای مختلف، به هر حال شما که نتوانستید در غزه، در آن مساحت کوچک، جلوی تولید را بگیرید و جا‌های دیگر که نمی‌خواهم اسم ببرم، این جا که یک کشور بزرگی هستیم، تولید می‌شود و مرتب به دست رزمنده می‌رسد و از این لحاظ ما خودکفا هستیم. خودمان، طراح، سازنده و محقق هستیم و بچه‌های ایرانی همه این کار‌ها را به حمدالله به فضل الهی و با هدایت‌های خوبی که رهبر شهیدمان در خودکفایی صنعت دفاعی، محور قضیه بودند، از اول انقلاب و تا آخر هدایت کردند این کار را به خوبی، الان دست ما در این زمینه پر است، این را باید بداند دشمن، اگر یک روزی بیاد که آن روز نخواهد بود که اصلا ما هیچ موشکی نداشته باشیم، آن روز خیلی خطرناک‌تریم.

مشاور فرمانده کل سپاه یادآور شد: آمریکا با ظرفیت‌های پرانگیزه رو‌به‌رو می‌شود که می‌توانند منافع این کشور در جهان را به آتش بکشند و از بین ببرند، ما خیلی از کار‌ها را نمی‌کنیم، فعلا می‌توانیم با همین موشک، جنگ را اداره کنیم، تصور می‌کنند و برای آن روز کنتور می‌اندازند که چه زمان تمام می‌شود. چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، دست بچه‌ها پر است، همچنان پر خواهد بود به فضل پروردگار الهی، یک روزی خیلی محاسباتی برای خودشان می‌کنند، آن روز خیلی خطرناک‌تر از امروز خواهیم بود، روی این موضوع خیلی حساب نکنند، کنتور نیندازند، عدد ندهند، سران آنها عدد می‌دهند و دل خود را خوش می‌کنند که یک روزی بتوانند غلبه کنند، این حرف‌ها نیست.

وی ادامه داد: دشمنان، خودشان نمی‌فهمند چه می‌کنند، این مکر خداست؛ چگونه اینها را به این کار‌ها وا می‌دارد. آنها می‌گویند نیرو‌های مسلح ما جنگ‌طلبند و دولت می‌خواهد صلح می‌کند، درباره خودشان چگونه است اوضاع، درباره خود آمریکا، در رسانه‌های خود چه می‌گویند. می‌گویند نیرو‌های مسلح آمریکا می‌گویند جنگ نکنیم، دولت و سیاسیون می‌گویند جنگ کنید، یعنی خودشان می‌گویند نیرو‌های مسلح ایران، دست برتر را دارند، این قدر دست برتر را دارند که می‌گویند برویم و بجنگیم و نیرو‌های مسلح آمریکا دست پایین‌تر دارند. با اینکه سیاسیون آمریکا می‌گویند که بروید بجنگید، خودشان به چه واقعیتی اعتراف می‌کنند، به دست برتر قاطع نیرو‌های مسلح ما اعتراف می‌کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: البته این‌طور نیست که شجاعت و انگیزه بالای جنگندگی در رزمنده‌های ما بخواهد از خط بیرون بزند و بشود ناهماهنگی با کل کشور. چنین اتفاقی نمی‌افتد، بالای سر همه، رهبری است، کشور قانون اساسی دارد، رهبر، تعیین کننده جنگ و صلح است و بالای سر همه قواست و هر موقع، هر تصمیمی بگیرد، همه با هم هماهنگیم، همان راه را می‌رویم، هر چه فرمان باشد همه اطاعت می‌کنند، هم دستگاه سیاسی و اداری کشور طبق قانون اساسی اطاعت و تمکین می‌کند و هم نیرو‌های مسلح تمکین می‌کنند، چنین چیزی که بخواهد تبدیل شود به اختلافی که مثلا در کشور لائیکی که اینها را با هم به اختلاف بیندازند، ممکن نیست در کشور به وقوع بپیوندد.

سردار نقدی در پایان درباره حضور مردم در خیابان ها خاطرنشان کرد: رکن اصلی همه پیروزی ما همین است. اصل پیروزی در خیابان‌هایی که مردم حضور پیدا کرده‌اند، رقم خورده است. دلگرمی رزمنده‌های ما، شجاعت آنان، ترس و ناامید شدن دشمن از دست‌اندازی به این مملکت، همه اینها این جا رقم خورده است. ما به ملت افتخار می‌کنیم، آنان کاری کردند که در تاریخ بشر بی‌سابقه است، این ایستادگی و عظمت. پاداش بزرگی در انتظار این مردم است. خدا این حضور را بی‌پاداش نخواهد گذاشت؛ پاداش بسیار بزرگی که چشم‌ها را خیره کند.