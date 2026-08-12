معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تمامی ظرفیت‌های درمانی، دارویی و اورژانسی دانشگاه برای خدمت‌رسانی مطلوب و باکیفیت به زائران بسیج شده است.

منصور شکیبا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ درباره خدمت رسانی به زائران مسیر راهپیمایی حرم مطهر رضوی گفت: در خیابان های منتهی به حرم امام رضا (ع) بیمارستان های صحرایی را برای خدمت رسانی به مردم فعال کردیم و تا ظهر امروز حدود هزار و ششصد نفر به مراکز پزشکی در مسیر راهپیمایی حرم رضوی مراجعه کردند.

منصور شکیبا گفت: ۶ عمل جراحی انجام شده و ۸۲۰۲ نفر به مراکز جامع سلامت مراجعه کردند و خدمات پزشکی را دریافت کردند.دوازده هزار پرستار و هزار و دویست پزشک در بیمارستان های اصلی ما فعال هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۲۱۰ آمبولانس، ۱۵ اتوبوس آمبولانس و ۵۰ موتور لانس برای خدمت رسانی مردم در مسیر حاضر هستند.