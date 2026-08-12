مردم مؤمن و ولایت‌مدار لرستان همزمان با ۲۸ صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با برپایی آیین‌های سوگواری عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ۲۸ صفر در تقویم شیعیان یادآور یکی از اندوه‌بارترین روز‌های تاریخ اسلام است که در سوگ رحلت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) نشست و اندوه شهادت امام حسن مجتبی (ع)، دومین امام شیعیان بر این ماتم افزود.

این مناسبت هر سال با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف کشور گرامی داشته می‌شود و لرستان نیز همزمان با دیگر مناطق ایران، رنگ و بوی عزا و سوگواری به خود می‌گیرد.

مردم شهرستان‌های مختلف لرستان، با حضور در مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و هیات‌های مذهبی، در سوگ پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری می‌پردازند و سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع) به تبیین سیره نبوی و فضایل اخلاقی و معنوی کریم اهل بیت می‌پردازند.