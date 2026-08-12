\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0639\u0636\u0627 \u062a\u06cc\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0642\u06cc\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n