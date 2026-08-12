پخش زنده
امروز: -
اجرای طرح نوآورانه «نشاندار کردن مالیات» در مهاباد، منجر به افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در توسعه شهری شده است. بر اساس دادههای رسمی، پرداخت ۳۲ میلیارد تومان مالیات توسط مؤدیان مهاباد، مسیر توسعه طرحهای عمرانی، آموزشی و بهداشتی این شهرستان را هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرح «نشاندار کردن مالیات» با هدف ایجاد شفافیت و تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات، به یکی از موفقترین الگوهای مدیریت مالی در منطقه تبدیل شده است. در این طرح، مؤدیان مالیاتی میتوانند مشخص کنند که بخشی از مالیات پرداختیشان، مستقیماً صرف کدام پروژههای زیرساختی شود.
جعفر محمودنژاد اقدم، مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد، در این زمینه اظهار کرد: که از محل درآمدهای مالیاتی حاصل از این طرح، بخشی از اعتبار حیاتی بیمارستان تأمین اجتماعی و همچنین طرحهای توسعهای در بخشهای آموزشی و ورزشی تأمین شده است. وی تأکید کرد که این رویکرد باعث شده تا مالیات از یک مفهوم انتزاعی، به یک خدمت ملموس برای مردم تبدیل شود.
گفته میشود بسیاری از پروژههای موفق سالهای گذشته در مهاباد، مستقیماً از طریق این مدلِ تخصیص مالیات احداث و به بهرهبرداری رسیدهاند.
کارشناسان معتقدند این شفافیت، علاوه بر تقویت زیرساختهای شهری، باعث ایجاد اعتماد عمومی و ترغیب بیشتر فعالان اقتصادی برای مشارکت در توسعه پایدار شهرستان میشود.