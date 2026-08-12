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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از آمادگی کامل سقایان مشهد برای آبرسانی به خیل عظیم زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهدگفت:علاوه بر جمعیتی که در این روزها به صورت مجاور و زائر در مشهد مستقر میشوند، آبرسانی به زائرین عزیزی که به صورت پیاده از ۶ محور مواصلاتی به مشهد مشرف میشوند نیز در دستور کار قرار دارد.
حسین اسماعیلیان اظهار کرد: بر این اساس و با هماهنگی و همکاری سایر دستگاهها، آبرسانی به مواکب خدمت رسان مستقر در مسیرها نیز با استفاده از ۸۸ دستگاه تانکر سیار و ظرفیت حدود ۹۱۰ متر مکعب در حال انجام است
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مواکب مستقر در محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد، آبرسانی برای مواکبی که در داخل شهر برپا شدهاند و نیز نقاطی که برای استراحت و اسکان زائرین در نظر گرفته شده انجام میشود.