مسابقه «میدان‌یار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارت‌های مردمی در تجمعات شبانه، در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای در استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون فرهنگی هنری سپاه الغدیر استان یزد از انتشار فراخوان مسابقه «میدان‌یار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارت‌های مورد نیاز شهروندان در تجمعات شبانه خبر داد.پارسیان با اشاره به برگزاری این رویداد در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای گفت: این مسابقه با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی و افزایش مهارت‌های مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقه «میدان‌یار» برای عموم مردم برگزار می‌شود و محدودیت سنی ندارد؛ رقابت‌ها نیز در سه بخش خانوادگی، آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی هنری سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: این رقابت‌ها در مراحل شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و برای برگزیدگان هر مرحله، جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

پارسیان در پایان از علاقه‌مندان خواست برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های بعثت در میادین و پایگاه‌های بسیج محلات مراجعه کنند.