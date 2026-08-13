رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: پرونده‌های دادگاه‌های صلح استان در چهار ماهه امسال با چهار هزار و ۲۳۲ موردی، ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده گفت: بررسی شاخص‌های عملکردی دادگاه‌های صلح خراسان شمالی در چهار ماهه سال جاری نشان دهنده بهبود روند رسیدگی، کاهش موجودی پرونده‌ها و حرکت این شعب به سمت تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌ها است.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۶۲۰ پرونده در این مدت به شعب دادگاه‌های صلح استان وارد شد که در مقایسه با ۲۱ هزار و ۱۰۲ پرونده ورودی در مدت مشابه سال گذشته، پنج هزار و ۴۸۲ مورد و معادل حدود ۲۶ درصد کاهش دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: در چهار ماهه امسال ۱۶ هزار و ۹۵۹ پرونده در دادگاه‌های صلح استان مختومه شد و به این ترتیب تعداد پرونده‌های خروجی یک هزار و ۳۳۹ فقره بیشتر از پرونده‌های ورودی بود.

حجت الاسلام براتی زاده گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج عملکرد دادگاه‌های صلح استان در چهار ماهه امسال، کاهش مانده پرونده‌هاست؛ به طوری که مانده پایان دوره از ۱۵ هزار و ۱۱۴ مورد در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۸۸۲ مورد در سال جاری رسید.

وی افزود: بر این اساس، چهار هزار و ۲۳۲ پرونده از مانده پرونده‌های دادگاه‌های صلح استان کاسته شده که معادل ۲۸ درصد کاهش است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: موجودی اول دوره نیز از ۱۵ هزار و ۱۶۶ فقره در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۲ هزار و ۲۲۱ فقره در مدت مشابه امسال رسیده و با کاهش ۲ هزار و ۹۴۵ موردی، حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: تراز عملکرد دادگاه‌های صلح استان که در چهار ماهه سال گذشته منفی ۲ هزار و ۷۴ مورد بود، امسال به مثبت یکهزار و ۳۳۹ مورد رسیده است.

حجت الاسلام براتی‌زاده افزود: این تغییر به معنای بهبود سه هزار و ۴۱۳ موردی تراز عملکرد دادگاه‌های صلح استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: پرونده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با رعایت ضوابط قانونی، حفظ حقوق اصحاب دعوا و دقت در صدور آرا تعیین تکلیف شوند و از انباشت بی دلیل پرونده‌ها جلوگیری شود.