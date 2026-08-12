به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت:از مجموع مجوز‌های صادرشده، ۹۶ مجوز مربوط به پرواز‌های خارجی از مبادی بغداد، باکو، دبی، اسلام‌آباد، استانبول، کابل، کراچی، لاهور، مزارشریف، مسقط، نجف، تفلیس و ایروان به مقصد مشهد مقدس است

ابوذر شیرودی اظهار کرد: ۲۹۳ مجوز پرواز داخلی از مبادی آبادان، اهواز، اراک، اردبیل، بندرعباس، ماهشهر، بوشهر، قشم، گرگان، ایلام، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، عسلویه، کیش، یزد، زاهدان، تهران، نوشهر، ارومیه، رامسر، رشت، ساری، شیراز و تبریز به مقصد مشهد مقدس صادر شده است.