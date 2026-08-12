به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تحقیقات جدید نشان می‌دهد گرمای شدید امسال می‌تواند حدود ۱۸۰ میلیارد یورو برای اقتصاد اتحادیه اروپا هزینه داشته باشد.

بر اساس تحقیق بانک هلندی تریودوس موج‌های گرمایی با کاهش بهره‌وری نیروی کار، کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از آن، تولید برق محدودتر و گرانتر و همچنین اختلال در مسیر‌های ارتباطی، اقتصاد اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.

طبق گزارش این بانک، فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پس از آلمان، بیش‌ترین آسیب را خواهد دید بطوریکه یک و چهار دهم درصد از رشد اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد.

حدود ۲۰ هزار مرگ مرتبط با گرما تنها در موج گرمای دو ماه پیش در فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا رخ داده است که بر اساس برخی برآورد‌ها ارزش اقتصادی سال‌های از دست رفته عمر این افرد می‌تواند تا هفت میلیارد یورو هزینه را به اقتصاد تحمیل کند.