به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، آیین سنتی تعزیه‌خوانی با حضور زندانیان در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی استان برگزار شد.

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در نشست شورای مسکن شهرستان خنداب بر تسریع در روند اجرایی طرح‌های مسکن ملی و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تکمیل واحد‌های در حال احداث تأکید شد.

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دادستان شهرستان زرندیه در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی از تشکیل معاونت فضای مجازی دادستانی در این شهرستان خبر داد.

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مسابقه میدان‌یار در چهار عرصه خود امدادی و امداد گری، باز و بست سلاح و دکلمه خوانی و روایتگری در شهر خنجین برگزار شد. برندگان این مسابقه به مرحله شهرستانی و در نهایت به مرحله استانی راه می‌یابند.

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فرماندار کمیجان از روند ساخت طرح‌های مسکن ملی کمیجان بازدید و بر رفع موانع و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای تأمین زیرساخت مورد نیاز پروزه‌های در دست ساخت تاکید کرد.

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همایش خیران حرم سازو خادمین ستاد باز سازی عتبات عالیات در شهر میلاجرد برگزار شد.