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دادستان زرندیه در نشست با خبرنگاران از تشکیل معاونت فضای مجازی دادستانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، آیین سنتی تعزیهخوانی با حضور زندانیان در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی استان برگزار شد.
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در نشست شورای مسکن شهرستان خنداب بر تسریع در روند اجرایی طرحهای مسکن ملی و تعامل دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تکمیل واحدهای در حال احداث تأکید شد.
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دادستان شهرستان زرندیه در نشست خبری با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی از تشکیل معاونت فضای مجازی دادستانی در این شهرستان خبر داد.
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مسابقه میدانیار در چهار عرصه خود امدادی و امداد گری، باز و بست سلاح و دکلمه خوانی و روایتگری در شهر خنجین برگزار شد. برندگان این مسابقه به مرحله شهرستانی و در نهایت به مرحله استانی راه مییابند.
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فرماندار کمیجان از روند ساخت طرحهای مسکن ملی کمیجان بازدید و بر رفع موانع و هماهنگی دستگاههای مرتبط برای تأمین زیرساخت مورد نیاز پروزههای در دست ساخت تاکید کرد.
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همایش خیران حرم سازو خادمین ستاد باز سازی عتبات عالیات در شهر میلاجرد برگزار شد.