شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اقدامی راهبردی برای مقابله با ناترازی ۲۰ میلیون لیتری بنزین، اجرای طرح عرضه رایگان سوخت سی‌ان‌جی را در دستور کار قرار داد. طبق این طرح، هزار جایگاه سوخت در سطح کشور، سوخت سی‌ان‌جی را به‌صورت کاملاً رایگان به مصرف‌کنندگان عرضه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اقدامی راهبردی برای مقابله با ناترازی ۲۰ میلیون لیتری بنزین، اجرای طرح عرضه رایگان سوخت سی‌ان‌جی را در دستور کار قرار داد. طبق این طرح، هزار جایگاه سوخت در سطح کشور، سوخت سی‌ان‌جی را به‌صورت کاملاً رایگان به مصرف‌کنندگان عرضه خواهند کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از خودروهای سبک و نیمه‌سنگین کشور (معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه از کل ۲۶ میلیون خودرو) دارای قابلیت دوگانه‌سوز بودن هستند.

کارشناسان معتقدند با گسترش طرح‌های جایگزینی سوخت و استفاده از پتانسیل بالای سی‌ان‌جی، می‌توان حجم چشمگیر مصرف بنزین را کاهش داد و به مدیریت بحران انرژی کمک کرد.