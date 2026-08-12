محمدرضا عباسی وینگر فصل گذشته گل‌گهر سیرجان و جعفر حسین‌پور مدافع-هافبک فصل گذشته مس شهربابک به ملوان پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی اعلام کرد: محمدرضا عباسی وینگر فصل گذشته گل‌گهر سیرجان به عنوان بازیکن‌سرباز به ملوان پیوست.

عباسی ۳۰ ساله سابقه عضویت در تراکتور،فولاد، ذوب‌آهن و ... را نیز در کارنامه دارد.

همچنین جعفر حسین‌پور مدافع-هافبک فصل گذشته مس شهربابک با عقد قراردادی دو ساله به ملوان پیوست.

حسین پور ۲۵ ساله سابقه بازی در قشقایی شیراز و شمس‌آذر قزوین را نیز در کارنامه دارد.

ملوانی ها در اولین هفته رقابتهای لیگ برتر عصر شنبه 24 مرداد ماه در آبادان به دیدار تیم صنعت نفت این شهر خواهند رفت.