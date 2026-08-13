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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از اجرای طرح پایش فراگیر ۴۹۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوند گفت: این طرح با بیش از پنج هزار نفرساعت کار کارشناسی در ۲ فاز ۴۵ روزه، میزان آلایندگی و رعایت الزامات زیست محیطی واحدها را بررسی میکند.
وی افزود: در این طرح همه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان، از واحدهای بزرگ تا کوچک، با بسیج امکانات، تجهیزات و نیروهای تخصصی حفاظت محیط زیست زیر پوشش رصد و پایش قرار میگیرند.
وی افزود: برآورد دقیق میزان و نوع آلایندگی، بررسی تاثیر فعالیت صنایع بر منابع زیستی و شناسایی واحدهای فعال و آلاینده از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: این پایش در ۲ فاز ۴۵ روزه انجام میشود و وضعیت زیستمحیطی و میزان آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان به صورت میدانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دریکوند گفت: برخی صنایع استان از یک سال و نیم گذشته مورد رصد و پایش قرار نگرفتهاند و اجرای این طرح، ارزیابی دوباره وضعیت زیستمحیطی این واحدها را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین از تحویل یک دستگاه آزمایشگاه سیار مجهز به تجهیزات پایش و نمونهبرداری به حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خبر داد و گفت: این خودرو از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به استان اختصاص یافته و ارزش آن ۱۵۰ میلیارد ریال است که از محل منابع ملی تامین شده است.
وی افزود: آزمایشگاه سیار نقش مهمی در افزایش دقت، سرعت و کیفیت نمونهبرداری و ارزیابی آلایندگی واحدهای صنعتی خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: پس از اجرای طرح پایش فراگیر واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، پایش معادن استان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دریکوند با اشاره به هوشمندسازی حفاظت و پایش زیستگاههای حیات وحش در شهرستان جاجرم اظهار کرد: حفاظت و صیانت از پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو به سامانه پایش هوشمند مجهز شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح، ۸۵ هزار هکتار از عرصههای طبیعی این منطقه به صورت هوشمند رصد و پایش میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: ورودیها و خروجیها، پاسگاهها و جادههای منطقه با استفاده از شبکه پایش تصویری قابل رصد است و تلاش داریم با بهرهگیری از این ظرفیت، امنیت یوزپلنگهای آسیایی و سایر گونههای شاخص منطقه را ارتقا دهیم.