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فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: یکی از عوامل سابقهدار توزیع و خردهفروشی موادمخدر هنگام توزیع مواد مخدر از مخفیگاهش با ۶۴۴ گرم هروئین بسته بندی شده دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه فردی سابقهدار و با هویت معلوم، اقدام به سوق دادن جوانان یکی از محلات شهرستان به سمت اعتیاد کرده و با ظرافت و مهارت خاصی، فعالیت خود را در حوزهی توزیع و خردهفروشی مواد مخدر انجام میدهد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ هادی کیانمهر افزود: مأموران انتظامی بهصورت نامحسوس، اقدامات و ترددهای این فرد را رصد و با انجام کارهای اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه وی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد تصریح کرد: تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی قضایی، در یک عملیات برقآسا وارد مخفیگاه وی شده و ضمن دستگیری وی؛ در بازرسی از این محل، مقدار ۶۴۴ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع هروئین که بهصورت بستهبندی و آمادهی توزیع بود، کشف شد.
کیانمهر با اشاره به اینکه در بررسیهای بیشتر مشخص شد متهم از افراد سابقهدار در حوزهی مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانهی زندان شد.