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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اتصال منطقه برق لواسانات و برخی از ادارات برق مناطق شهریار، ملارد و پیشوا به شبکه فیبر نوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اعلام این خبر، گفت: با تلاش همکاران دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برخی از از ادارات مناطق برق لواسانات، رودبار قصران، میگون، جواد آباد، امیریه و وحیدیه به شبکه فیبر نوری متصل شدهاند.
وی افزود: انتقال داده و اطلاعات از طریق شبکه فیبر نوری علاوه بر اینکه با سرعت بیشتری نسبت به شبکه وایرلس انجام میشود، از امنیت بالاتری نیز برخوردار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر طرح احداث ۱۵۴ کیلومتر فیبر نوری در سطح مناطق برق استان تهران در حال اجراست که این پروژه تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
محمودی خاطرنشان کرد: در طرح بعدی و به منظور افزایش قابلیت اطمینان و تابآوری شبکه اطلاعات شرکت مقرر است رینگهای فیبر نوری در سطح شهرستانهای استان تهران اجرا شود.
وی در پایان از تلاشهای شبانهروزی همکاران دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت و پیمانکار مربوطه که در شرایط جنگی این طرح را پیش بردند، قدردانی کرد.