مدیرکل صداوسیمای استان یزد با حضور در منزل استاد محمدحسین صداقت خبرنگار پیشکسوت یزدی و همچنین بازدید از خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و پایگاه خبری یزدفردا، از تلاش‌ها و خدمات خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان یزد قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احسان کریمی میبدی مدیرکل صداوسیمای استان یزد، با حضور در منزل استاد محمدحسین صداقت، از سال‌ها تلاش و فعالیت این خبرنگار پیشکسوت در عرصه رسانه و اطلاع‌رسانی تجلیل کرد.کریمی در ادامه با حضور در خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و همچنین پایگاه خبری یزدفردا، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، از خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه قدردانی کرد.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد در این دیدارها، خبرنگاران را افرادی متعهد، شجاع و صادق دانست و اظهار کرد: خبرنگاران در برهه‌های مختلف، با انعکاس دقیق و مسئولانه رویدادها، روشنگر مسیر آگاهی و پیشرفت جامعه هستند.وی همچنین از تلاش رسانه‌های استان یزد در انعکاس حماسه‌آفرینی و حضور مردم در اجتماعات شبانه ماه‌های گذشته قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در روایت صحیح و به‌موقع رویداد‌های جامعه مهم و اثرگذار دانست.

این دیدار‌ها با هدف پاسداشت جایگاه خبرنگاران، پیشکسوتان عرصه رسانه و قدردانی از تلاش فعالان رسانه‌ای استان یزد صورت گرفت.