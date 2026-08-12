مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت عملیات اجرایی طرح شبکه آبیاری باباکلان در گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون ۱۰ کیلومتر از خطوط لوله شبکه در این طرح با موفقیت اجرا شده است.

کیومرث روزیان افزود: طرح شبکه آبیاری باباکلان تنها یک طرح زیرساختی ساده نیست، بلکه پاسخی مستقیم به چالش‌های بحرانی مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: این شبکه از هدررفت منابع آبی در مسیرهای سنتی جلوگیری می‌کند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: این طرح با ایجاد زیرساخت‌های آبیاری، توان تولید محصولات را در برابر تنش‌های اقلیمی افزایش می‌دهد.

به گفته وی اجرای این طرح علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم، با افزایش بهره‌وری در سطح مزرعه، باعث ایجاد اشتغال پایدار برای کشاورزان و توسعه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می شود.