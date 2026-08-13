آیین چهل‌و هشتم (چلشتم) به مناسبت شهادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در این آستان مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیین چهل وهشتم (چلشتم) به مناسبت شهادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، در آستان مقدس آقا علی عباس و شاهزاده محمد(ع)بادرود برگزار شد.

این آیین که هر ساله همزمان با ۲۸ صفر برپا می شود، از جمله مراسم های مذهبی و آیینی پرسابقه این منطقه است و هر ساله محبان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) از اقصی نقاط کشور برای حضور در آن، به این آستان مقدس مشرف می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد علیرضایی، تولیت آستان مقدس، گفت: یکی از مهم ترین رویدادهای مذهبی کشور در ایام پایانی ماه صفر، به ویژه در روز شهادت نبی گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، مراسمی است که در این آستان مقدس واقع در استان اصفهان، شهرستان نطنز و بخش امامزاده-بادرود برگزار می شود.

وی افزود: این آیین بزرگ که قدمتی دیرینه دارد و در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده، با عنوان مراسم چهل و هشتم شناخته می شود؛ زیرا ۴۸ روز پس از شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و همزمان با سالروز شهادت نبی گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) برگزار می شود.

علیرضایی تولیت آستان مقدس با اشاره به استقبال گسترده زائران بیان کرد: در روزهای پایانی ماه صفر، این مجموعه میزبان صدها هزار نفر از مجاوران، زائران و ارادتمندان است؛ بزرگوارانی که به دلیل توفیق نیافتن برای تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع)، به این آستان مقدس مشرف می شوند. علاوه بر هم میهنان عزیز، در این ایام از زائرانی از کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق نیز میزبانی می کنیم.

این آیین با عنوان «چهل‌وهشتم؛ آئین سوگواری ۲۸ صفر در مرقد آقا علی عباس بادرود» با شماره ۱۲۰۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۵ در فهرست ملی میراث ناملموس به ثبت رسیده است.

حضرت آقاعلی عباس و شاهزاده محمد (ع) از فرزندان حضرت امام موسی کاظم (ع) و برادران حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) است.