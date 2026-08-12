جانفدایان انقلاب اسلامی در استان مرکزی با الگوبرداری از پیامبر اعظم، مقاومت را به صد و شصت و چهارمین شب تجمع خیابانی رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حماسه مردم غیور و همیشه در صحنه استان مرکزی، دیشب هم با ابراز عشق و ارادت به پیامبر مهر و رحمت و ائمه اطهار علیهم السلام برگ دیگری از خروش غیورانه میدانداران را به ثبت رساند.

همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم (ص)، صد و شصت و چهارمین اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار استان مرکزی با تأکید بر الگوبرداری از سیره مدارا و در عین حال قاطعیت حضرت رسول الله (ص) در برابر دشمنان برگزار شد.

مردم قاطعیت و سرعت واکنش در برابر نقض عهد و تجاوز دشمن را موجب جلوگیری از تکرار تجاوزات دانستند.