این نیروگاه در ۴ مرحله قراراست ساخته شود که مرحله نخست آن با ظرفیت ۵ مگاوات وارد تولید برق و به مدار شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صاحب گل صالحی فرماندار شهرستان سراوان گفت، انقلاب در حوزه انرژی: با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، طرح‌های ۱۰۰ و ۲۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در حال اجراست که با افتخار ۵ مگاوات از این انرژی پاک وارد شبکه برق شهرستان شد.

وی افزود: همچنین زیرساخت کلیدی خط ۲۳۰ کیلوولت پَهره، پایداری انرژی را در منطقه تضمین خواهد کرد.

صالحی تأکید کرد: این نیروگاه‌ها که با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب منطقه احداث می‌شوند اشتغال را برای جوانا منطقه بهمراه خواهد داشت.