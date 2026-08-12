همزمان با فرا رسیدن بیست و هشتم صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع)، استان خراسان شمالی غرق در ماتم و عزا شد.

خراسان شمالی سوگوار ماتم و عزای رحلت پیامبر اکرم ص و امام حسن مجتبی ع

خراسان شمالی سوگوار ماتم و عزای رحلت پیامبر اکرم ص و امام حسن مجتبی ع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اهالی خراسان شمالی در شهر‌ها و روستا‌ها در سالروز رحلت پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد (ص) و شهادت دومین امام شیعیان امام حسن مجتبی (ع) با حضور در خیابان‌ها و مساجد عزاداری کردند.

در روز‌های پایانی ماه صفر و در سالروز شهادت حضرت محمد مصطفی و سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مردم شهرستان‌های استان هم مجالس عزاداری برپا کردند و عزاداران در غم رحلت جانگذار نبی مکرم اسلام و شهادت فرزندش حضرت امام حسن مجتبی (ع) به نوحه سرایی پرداختند.