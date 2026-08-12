رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان می‌گوید: تاکنون یک هزار و ۳۴۷ تن کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نقشبندی اظهار داشت: شهرستان سقز با خرید ۷۹۷ تن بیشترین میزان خرید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: توسعه کشت کلزا از جمله برنامه‌های این سازمان برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و تامین بخشی از نیاز کشور به این محصولات است.

در سال زراعی جاری یعنی از (مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) ۸۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصول کلزا اختصاص پیدا کرده است.

برای کشت کلزا در میزان سطح مذکور، پنج هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع بذر در بین کشاورزان توزیع شده است.