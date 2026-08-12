مساجد همواره به‌عنوان پایگاه‌های مهم مذهبی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش‌آفرینی کرده‌اند و امروز نیز در شرایطی که دشمن جنگ ترکیبی علیه کشورمان به راه انداخته است، علاوه بر کارکرد‌های دینی، به پایگاهی برای روشنگری، بصیرت‌افزایی و تبیین مسائل روز تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مسجد النبی گنبدکاووس که در سال ۱۳۷۱ بنا شده، امسال به‌عنوان مسجد نمونه کشوری انتخاب شده است؛ مسجدی که با حضور اقشار مختلف مردم، نقش مؤثری در برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ایفا می‌کند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، حضور و مشارکت مردم و ایجاد فضایی برای تعامل اجتماعی، بخشی از فعالیت‌های این مسجد است که نشان می‌دهد مساجد همچنان می‌توانند به‌عنوان محور وحدت، همدلی و آگاهی‌بخشی در جامعه نقش‌آفرین باشند.

مسجد النبی گنبدکاووس با تکیه بر ظرفیت مردمی و اجرای برنامه‌های متنوع، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است؛ نقشی که در شرایط امروز و در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.