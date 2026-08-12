وزیر کشور پاکستان با استقبال قائم‌مقام وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان با استقبال علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی صفر و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.

پورجمشیدیان در مراسم استقبال از وزیر کشور پاکستان با اشاره به برگزاری ستاد اربعین و دهه پایانی صفر در این ایام اظهار کرد: دهه پایانی صفر از شلوغ‌ترین ایام زیارت امام رضا(ع) است و زائران از شهرها و نقاط مختلف کشور به سمت مشهد می‌آیند.

وی افزود: در حال حاضر حدود پنج میلیون زائر در مشهد مهمان امام رضا(ع) هستند و خوشحالیم که وزیر کشور پاکستان در این ایام در جمع مهمانان ویژه مشهد حضور دارد. افتخار بزرگی برای ماست که خادم مردم، زائران و مهمانان امام رضا(ع) باشیم.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: ستادی در خراسان رضوی با مسئولیت استاندار در این ایام تشکیل شده تا مشکلات مردم و زائران را برطرف و خدمات بهتری به آنان ارائه کند. در حال حاضر حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است.

استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به مشارکت مردم مشهد در میزبانی از زائران اظهار کرد: یکی از مزیت‌های این ایام این است که مردم مشهد خودشان منازلشان را برای اسکان زائران آماده می‌کنند و برای خدمت‌رسانی به آنان پای کار می آیند.