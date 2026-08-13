پخش زنده
امروز: -
روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان اردستان دارای طرح هادی بوده و ۴۱ آبادی نیز دارای طرح تعیین محدوده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بنیاد مسکن اردستان گفت: شهرستان اردستان دارای ۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار و حدود ۱۰۰ آبادی زیر ۲۰ خانوار است که تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای طرح هادی بوده و ۴۱ آبادی نیز دارای طرح تعیین محدوده هستند.
محمد علی نریمانی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۲۷ روستای شهرستان طرح های های عمرانی متعددی شامل آسفالت، سنگفرش، جدولگذاری، زیرسازی، اسیلبند و آمادهسازی اراضی اجرا شده است افزود: برای اجرای این طرحها حدود ۶۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی تأکید کرد: اگر قرار بود این طرح ها تنها با اعتبار دولتی اجرا شوند، سهم شهرستان حدود ۱۲ میلیارد تومان بود، اما با مساعدت ادارهکل بنیاد مسکن استان و استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی روستایی، منابع مالی مورد نیاز تأمین و برای توسعه همان روستاها هزینه شد.
رئیس بنیاد مسکن اردستان تاکید کرد: این رقم جدا از اعتبارات توازن منطقهای و ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبارات ملی است که مجموع اعتبارات عمرانی سه سال اخیر بنیاد مسکن شهرستان را به حدود یکهزار میلیارد ریال رسانده است.
نریمانی با اشاره به عملکرد عمرانی بنیاد مسکن شهرستان اعلام کرد: در این مدت بیش از ۹۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت معابر روستایی، ۱۰ هزار متر طول جدولگذاری، چهار هزار متر مربع سنگفرش و آمادهسازی نزدیک به ۲۰ هکتار از اراضی ملی برای واگذاری به متقاضیان اجرا شده و همچنین سیلبند روستای سفیده به طول یکهزار و ۶۰۰ متر احداث شده است.