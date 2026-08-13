به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید صادقی گفت: در راستای تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۷۱۱ تن کود ازته در شهرستان جاجرم تأمین و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

وی افزود: این میزان کود از طریق چهار کارگزاری مجاز و تحت نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع شده است.

صادقی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، خاطرنشان کرد: فرآیند توزیع کود با نظارت کارشناسان و در راستای تأمین نیاز واقعی بهره‌برداران و حمایت از تداوم تولید محصولات کشاورزی انجام می‌شود.