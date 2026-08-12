دادستان عمومی و انقلاب مهریز: دو واحد صنعتی غیرمجاز به دلیل تخلفات زیست محیطی در این شهرستان مهر وموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از ایجاد آلودگی و آسیب به سلامت شهروندان، نظارت بر فعالیت دو واحد صنعتی غیرمجاز در مهریز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم و احراز تخلفات زیست‌محیطی، دستور قضایی مهر وموم این واحد‌ها صادر شد و یک واحد غیرمجاز تولید آهن اسفنجی و یک واحد غیرمجاز تولید روغن خوراک دام، توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز مهر وموم شدند.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی در فعالیت واحد‌های صنعتی تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود با هرگونه فعالیتی که موجب تهدید محیط زیست، آلودگی منابع طبیعی یا تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قانونی خواهد کرد.

دهقان خاطرنشان کرد: صیانت از محیط‌زیست و سلامت عمومی از مصادیق حقوق عامه است و دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند با نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی، موارد تخلف را به مراجع قانونی اعلام کنند تا در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض صورت گیرد.