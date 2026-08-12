اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام آباد، بر اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای حل مسائل موجود و دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار در منطقه تاکید کرد.

گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راه موثر برای حل مسائل منطقه است

گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راه موثر برای حل مسائل منطقه است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: سفیر ایران در این دیدار طرف پاکستانی را در جریان پیشرفت‌های حاصل شده در چارچوب سازوکار‌های مختلف نهادینه و دوجانبه میان دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف قرار داد.

این دیدار پس از افزایش تماس‌ها و تبادل سفر‌های مقامات ارشد ایران و پاکستان انجام شده است.

اسحاق دار همچنین بر تعهد پاکستان برای تعمیق بیشتر روابط و تعامل با ایران در حوزه‌های دارای اولویت تاکید کرد.

این دیدار در شرایطی انجام شده است که تماس‌های سیاسی میان تهران و اسلام آباد در روز‌های اخیر افزایش یافته و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز اخیرا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

رسانه‌های پاکستانی همچنین با اشاره به اینکه افزایش این رایزنی‌ها پس از امضای توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه صورت گرفته است، آن را مهم ارزیابی کردند.