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فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از افزایش ۲۱ درصدی کشف انواع مواد مخدر و کشف قریب به ۴۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ قائمی نژاد با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی کشف به وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: با اقدامات پیشگیرانه انجام شده، وقوع سرقت در شهرستان نیز ۴ درصد کاهش داشته و در این رابطه ۱۳۳ سارق دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۷۱ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارکها و تفرجگاههای شهرستان با رویکرد برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و مخلان نظم و امنیت اجرا شده است، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرحها ۱۵۷ خردهفروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.