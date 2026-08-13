به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ قائمی نژاد با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی کشف به وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: با اقدامات پیشگیرانه انجام شده، وقوع سرقت در شهرستان نیز ۴ درصد کاهش داشته و در این رابطه ۱۳۳ سارق دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۷۱ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان با رویکرد برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و مخلان نظم و امنیت اجرا شده است، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح‌ها ۱۵۷ خرده‌فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.