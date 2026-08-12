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با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در حکم انتصاب ایشان آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگیها و تجارب ارزشمند جنابعالی، به استناد بند (ج) ماده واحدۀ «قانون اصلاح مادۀ (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» و تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۴) اساسنامۀ صندوق تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۹) به موجب این حکم، به عنوان «سرپرست سازمان تأمین اجتماعی» منصوب میشوید. توفیق شما را در انجام وظایف در راستای جهتگیریهای راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به اهداف قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب رهبری شهید انقلاب (ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و برنامه هفتم از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
گفتنی است؛ محمدی دانشآموخته دکتری مدیریت-سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران است که علاوه بر تجربه معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای در دولت چهاردهم، دارای سوابق متعدد مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی از جمله قائم مقام سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، هیئت مدیره سازمان شهرکهای صنعتی و مدیرعامل شرکتهای دانش بنیان است.