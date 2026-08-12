به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،:فرماندار مشهد به همراه معاونان از غرفه‌های مختلف موکب خاوریها بازدید و از پذیرایی و خدمات موکب و پخش ۳۰ هزار پرس غذا بین زائران پیاده رضوی تشکر و قدردانی کرد.

مهدی رحمانی مسئول موکب الرضا گفت: موکب الرضا در ۱۷ مرداد شروع به کار کرده و تا ظهر ۲۲ مرداد به زائران خدمت رسانی خواهد کرد. ما ۴۳۰ خادم رضا در سه شیفت کاری داریم و از ساعت ۴ صبح تا ۱۰ شب مشغول خدمتگزار‌ی به زائران پیاده رضوی هستیم.