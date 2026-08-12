کره شمالی، همکاری سئول و واشنگتن برای ساخت زیردریایی هسته‌ای را عامل بی‌ثباتی شبه جزیره کره عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانگ کوم-چول معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی گفت هدف سئول از تلاش برای ساخت زیردریایی هسته‌ای، رهایی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرف‌شده و غنی‌سازی اورانیوم و به دست آوردن حق تولید مواد هسته‌ای است؛ اقدامی که در نهایت راه را برای تسلیحات هسته‌ای هموار می‌کند.

وی هشدار داد: همکاری سئول و واشنگتن در زمینه توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای به بی‌ثباتی بیشتر در شبه‌جزیره کره منجر خواهد شد و تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت دریایی کره شمالی محسوب می‌شود.

جانگ گفت: مسئولانه‌ترین گزینه برای جلوگیری از جنگ، در اختیار داشتن قدرتی بی‌سابقه است که بتواند تمامی انواع تهدید‌های احتمالی، چه تهدید‌های موجود و چه تهدید‌هایی که به‌تازگی پدیدار شده‌اند را خنثی کند و در برابر هرگونه اقدام نظامی کشور‌های متخاصم برای به خطر انداختن امنیت راهبردی و حاکمیت کشور ما، با یک حمله تلافی‌جویانه پاسخ دهد؛ حمله‌ای که امکان بقا یا بازیابی توان آنها را از بین ببرد.

کره جنوبی در ماه مه از برنامه‌ای موسوم به «پروژه جانگ بوگو» برای توسعه و ساخت نخستین زیردریایی‌های با پیشران هسته‌ای خود پرده برداشت. واشنگتن نیز با اجرای این پروژه موافقت کرده و دو کشور مذاکرات اولیه را بر اساس توافق امنیتی حاصل‌شده میان رؤسای جمهوری دو کشور آغاز کرده‌اند.

سئول هدف‌گذاری کرده است نخستین زیردریایی هسته‌ای خود را در اواسط دهه ۲۰۳۰ به آب بیاندازد و این زیردریایی تا اواخر دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت عملیاتی شود.

رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرز‌های کره شمالی همواره محرک تشدید تنش‌ها بین دو کره بوده است. کارشناسان معتقدند که حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در شرق دور، مهمترین عامل از بین رفتن ثبات منطقه‌ای و صلح بین کشور‌های همسایه است.