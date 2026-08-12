آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک انديشه میانه
روابط عمومی فوریتهای پزشکی میانه اعلام کرد بر اثر آتش سوزی واحد مسکونی در شهرک انديشه این شهرستان یک نفر دچار سوختگی شد.
آتش سوزی توسط نیروهای امدادی آتش نشانی میانه مهار و مصدوم نیز بعد از رهایی از آتش توسط نیروهای امدادی آتش نشانی تحویل نیروهای اورژانس شد.
جوان ۳۹ ساله بعد از انجام اقدامات اورژانسی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان برکت میانه انتقال داده شد.
آتش نشانی میانه علت حادثه را حریق منزل مسکونی در اثر انفجار گاز شهری و نشت گاز از اجاق اعلام کرد.