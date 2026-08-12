به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان امروز چهارشنبه در دسته ۶۹ کیلوگرم رده دختران جوان، هانیه شریفی و هستی صدیقی و در دسته ۸۵ کیلوگرم پسران نوجوان محمدامین دادوند به نمایندگی از ایران روی تخته رفتند که حاصل کار آنها ۳ نشان طلا، یک نقره و یک برنز بود.

در پیکار‌های امروز، هانیه شریفی در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۹۱ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی خود وزنه‌های ۹۶ و ۹۹ کیلوگرمی را از دست داد و با همین رکورد در جایگاه هفتم قرار گرفت.

شریفی در دوضرب نیز ابتدا ۱۲۰ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش‌های دوم و سوم برای مهار وزنه‌های ۱۲۵ و ۱۲۷ کیلوگرمی موفق نبود. او با ثبت رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در مجموع در رده سوم قرار گرفت و برنز گرفت.

هستی صدیقی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در یک‌ضرب روز دشواری داشت و هر سه تلاش خود با وزنه‌های ۹۵ و ۹۶ کیلوگرم را از دست داد تا در این بخش رکوردی برای او ثبت نشود.

با این حال، صدیقی در دوضرب جبران کرد. او در حرکت نخست وزنه ۱۲۲ کیلوگرمی را بالای سر برد، در تلاش دوم در مهار ۱۲۶ کیلوگرم ناکام ماند، اما در حرکت سوم موفق شد همین وزنه را مهار کند و با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم، نشان طلای دوضرب جوانان آسیا را به دست آورد.

در دسته ۸۵ کیلوگرم پسران نوجوان هم محمدامین دادوند از کشورمان عملکرد درخشانی داشت و موفق به کسب دو نشان طلا و یک نشان نقره شد.

دادوند در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی را از دست داد، اما در تلاش دوم موفق به مهار ۱۴۴ کیلوگرم شد و در تلاش سوم نیز نتوانست وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او با همین رکورد ۱۴۴ کیلوگرم به نشان نقره یک‌ضرب نوجوانان آسیا رسید.

نماینده ایران در دوضرب، اما عملکردی متفاوت داشت. دادوند هر سه تلاش خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از مهار وزنه‌های ۱۷۰ و ۱۷۷ کیلوگرم، در سومین حرکت نیز وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را با موفقیت ثبت کرد و نشان طلای دوضرب نوجوانان آسیا را به دست آورد.

دادوند در مجموع نیز با ثبت حدنصاب ۳۲۳ کیلوگرم عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد و دومین نشان طلای خود را در این رقابت‌ها کسب کرد.

تیم ایران در جدول جوانان تا این مرحله از رقابت‌ها با کسب ۴ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز پس از فیلیپین و تایلند، در رده سوم قرار دارد. در نوجوانان هم دختران و پسران نوجوان ایران با کسب ۶ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز پس از فیلیپین و قزاقستان، در رده سوم ایستاده است.