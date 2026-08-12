کشته شدن ۱۸ تجزیه طلب بر اثر انفجار و تیراندازی در بلوچستان پاکستان

کشته شدن ۱۸ تجزیه طلب بر اثر انفجار و تیراندازی در بلوچستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حادثه امروز در منطقه سوراب واقع در ایالت بلوچستان رخ داد جایی که عناصر تجزیه طلب درصدد جاسازی بمب برای هدف قراردادن نیرو‌های ارتش بودند.

بر اثر انفجار در حین جاسازی بمب دست کم ۸ تروریست کشته و تعدادی دیگر از همدستان آنان زخمی شدند.

در این حادثه ۳ غیرنظامی جان خود را از دست داده و ۳ سرباز ارتش پاکستان نیز زخمی شدند.

پس از آن، عملیاتی از سوی نیرو‌های امنیتی پاکستان در محل حادثه برای پاکسازی به اجرا درآمد که براثر تبادل آتش میان نظامیان و عناصر تروریستی، ۱۰ نفر دیگر از این شورشیان کشته شدند.

ارتش پاکستان اعلام کرد که روند عملیات ضد تروریسم در تمامی مناطق بلوچستان برای شناسایی و نابودی عناصر تروریستی تجزیه طلب تا دستیابی به نتایج قطعی ادامه خواهد یافت.