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مردم ولایتمدار استان در صد و شصت و پنجمین شب حضور خود در سنگر خیابان، برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا و بر اهمیت میدانداری شبانه، تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۶۵ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
اجتماع باشکوه مردم شهرستان بجنورد در یکصد و شصت و پنجمین شب، همزمان با شب شهادت جانسوز امام رضا علیهالسلام؛ شبی برای عرض ارادت به ساحت مقدس امام مهربانیها و تجدید عهد با اهلبیت علیهمالسلام بود
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و شصت و پنجمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.