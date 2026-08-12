فاز نخست طرح تعویض شبکه فرسوده گاز در قرچک با پیگیری فرماندار شهرستان قرچک و با همت اداره گاز شهرستان آغاز شد؛ طرحی که با هدف ارتقای ایمنی، پایداری و بهبود زیرساخت گازرسانی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پیگیری‌های علی محمد اسلامی نماینده عالی دولت وفاق ملی در قرچک و به همت اداره گاز شهرستان، فاز نخست پروژه تعویض شبکه فرسوده گاز و جایگزینی آن با شبکه جدید آغاز شد.

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در فاز یک این پروژه، شبکه فرسوده ۱۴۰ علمک گاز به خطوط جدید تعویض شد که اجرای این طرح در حوزه زیرساخت، اقدامی مهم برای کاهش فرسودگی شبکه، افزایش ایمنی و پایداری خدمات گازرسانی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در سال‌های آینده به شمار می‌رود.

فاز یک پروژه اصلاح شبکه فرسوده گاز شهرک طلائیه «بهار شمالی» از آن دسته مشکلاتی است که به مدت ۳ سال ابتر مانده بود و با پیگیری‌های علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک در دولت وفاق ملی آغاز شد.